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Туризм

«Хилово» приглашает на отдых по акции «Доступный санаторий»

18.05.2021 16:40|ПсковКомментариев: 0

Санаторий «Хилово» снова выделяет льготные путевки для работников здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения и пенсионеров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, количество путевок ограничено.

Предлагаются санаторно-курортные путевки длительностью 14 дней с фиксированными датами пребывания:

  • 24 мая — 6 июня
  • 7 июня — 20 июня
  • 21 июня — 4 июля
  • 05 июля — 18 июля
  • 19 июля — 1 августа.

Размещение возможно в 2-местных номерах категории «Стандарт», 1 корпус.

Полная стоимость санаторно-курортной путевки на 14 дней, включающая в себя проживание в 1 корпусе, питание, лечение по специальному предложению «Доступный санаторий», составляет 28 000 рублей (2000 рублей в сутки).

Бронирование доступно на сайте hilovo.org и по телефону «горячей линии» 8 800 250 18 65.

Имеются противопоказания Необходима консультация специалиста.

ЛПУ «Санаторий «Хилово». 182651, Псковская область, Порховский район, деревня Хилово, Центральная улица, дом 1. ОГРН 1026001745021

Теги: #профсоюзы #Хилово #облсовпроф #санаторий
Источник: Псковская Лента Новостей
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