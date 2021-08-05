Туризм

Будущее псковского туризма

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 5 августа. Гостями студии стали председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма администрации Пскова Кристина Кобызь и директор Центра туризма и творческих индустрий Пскова Андрей Поляков. Ведущая Дина Дабришюте обсудила с представителями туриндустрии развитие туристической инфраструктуры города и выяснила, сколько дней готовы провести в области туристы из других регионов.

- Для многих горожан стало новинкой, что в городе открылся Центр туризма и творческих индустрий. Долгое время здание Беклешева на набережной реки Великой, на улице Георгиевской, 4, стояло в запустении. Сейчас дому возвращен исторический облик. Центр работает уже 2 месяца. Пользуется ли он популярностью? Кто его посетители?

Андрей Поляков: Сегодня ровно 2 месяца, как Центр открыл свои двери для жителей и гостей города Пскова. Центр пользуется популярностью у туристов и жителей города. К нам заходят и бывшие жители самого усадебного дома, потому что раньше в этом здании располагалось не только кафе, оно было жилым. Те, кто жил здесь 10 лет назад, заходят и смотрят, в каком состоянии дом находится сейчас.

Так как мы сейчас на стадии открытия и только начинаем развитие, мы еще не настолько широко представлены в городе и в социальных сетях. Возможно, многие о нас пока не слышали. У нас есть аккаунты в «Инстраграм» и «ВКонтакте». Также на стадии разработки находится сайт нашей организации. На интернет-ресурсах мы будем представлены полностью. Информация, которая будет размещаться у самого здания, сейчас проходит согласование, и в дальнейшем появятся дополнительные информационные указатели, чтобы люди могли идентифицировать нас как Центр туризма.

- Полностью ли завершена реконструкция объекта?

Кристина Кобызь: Жители города, действительно, долго ждали появления информационного центра. В 2015 году было принято решение о включении администрации города в проект и в программу приграничного сотрудничества. В 2017 году мы запроектировали этот дом и только в 2019 году смогли разыграть аукцион на выполнение работ по реконструкции, реставрации и приспособлению жилого здания 1740 года под туристический центр.

На самом деле, в 2021 году мы еще не до конца завершили реконструкцию. Что касается здания - сейчас мы завершаем небольшие, неконструктивные, внутренние вопросы и внешние - с вывесками и навигацией. Еще не закончен вопрос с благоустройством. Поскольку мы реконструируем и приспосабливаем под современное использование здание, а также территорию вокруг него, то сейчас, в конце августа, будет завершена первая очередь благоустройства. Мы уже сформировали асфальтовое покрытие и сделали небольшую отмостку возле дома, чтобы там могли парковаться туристические автобусы. Многие скептически относятся к нашим воротам и считают, что в них не проедет туристический автобус. На самом деле, он туда проедет при желании, как и туристические микроавтобусы. Там же мы сформировали небольшую площадку, отведенную под сцену или торговую площадь, которую мы планируем развивать.

Во второй очереди благоустройства мы проведем озеленение. Нам, как всегда, не хватило на это средств по данному проекту, но мы привлекли к этому еще один субсидиальный проект, в котором участвует администрация. Сейчас мы находимся на этапе согласования сметы, и в планах на сентябрь у нас - закончить озеленение и высадить кизильник. У нас будет зеленое, красивое ограждение, типичное для Пскова, для наших скверов. Оно станет живой изгородью. Мы завершим газон и установим малую архитектурную форму, поставим вазоны с цветами для того, чтобы туристы могли заходить на территорию, где мы планируем проводить событийные мероприятия. Скорее всего, к концу сентября - октябрю мы закончим все работы по благоустройству.

Хочу сказать, что, действительно, это стало реализацией крупномасштабного проекта программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов. Примерно 90% финансирования мы получаем от программы приграничного сотрудничества и 10% - из областного бюджета. Муниципалитет тратит большие усилия и средства, тем не менее, это будут внебюджетные средства, которые мы привлекаем для развития инфраструктуры и туристического потенциала города. Посмотрите, какой прекрасный туристический центр с выставочными залами у нас получился! Хочу воспользоваться возможностью и всех пригласить к нам в гости!

- Интересно, как все оборудовано внутри, как выглядят эти помещения и для чего они предназначены?

Андрей Поляков: Как понятно из названия, мы являемся Центром туризма и творческих индустрий Пскова, поэтому функции нашего учреждения разделены на два направления. Первое - это туристическое информирование входящего потока жителей города и туристов о туристическом потенциале города. Сюда входит стандартная работа туристического центра - средства размещения, транспорт, питание, экскурсии, услуги гидов, справочная информация для туристов.

Что касается творческих индустрий, это наш второй этаж. Здесь у нас несколько залов. Есть зал для проведения пресс-конференций - это, наверное, интересно различным сообществам города. Например, на прошлой неделе к нам приходили представители так называемого «Университета третьего возраста», с которыми мы тесно сотрудничаем. Также у нас есть два выставочных зала. Начиная с 4 июня в этих залах мы проводим выставки, с которыми можно познакомиться на нашей странице в социальной сети.

Кроме того, у нас есть ремесленные мастерские, которые, правда, пока работают не на полную мощность, но, в целом, они уже оборудованы для того, чтобы их использовать. В первую очередь, это ткацкая мастерская и гончарная мастерская. Ремесленник в ткацкой мастерской уже настраивает оборудование и планирует начинать на нем работу. В ближайшее время мы проведем мастер-класс с использованием этого оборудования.

- Как ремесленник или художник, который желает организовать выставку своих работ, может это сделать?

Андрей Поляков: С нами можно выйти на контакт по телефону 89113848444. По нему нам могут звонить ремесленники, художники - представители любой отрасли творческой индустрии и, я думаю, мы с ними договоримся о сотрудничестве. На данный момент мы предоставляем помещения на безвозмездной основе. Все на достаточно лояльных условиях для художников и других мастеров.

Сейчас мы достаточно плотно работаем с частным музеем Павла Дроздова. Возможно, многие жители города не знают о том, что у нас есть такой частный музей. Сейчас он очень активно представляет себя на базе нашего Центра, и в его музей начинают приезжать туристы после знакомства у нас.

Кристина Кобызь: Действительно, все желающие могут обратиться к нам по мобильному телефону или прийти в Центр. Мы открыты и ждем таких инициатив, подобной той, с которой пришел Павел Дроздов (основатель Псковского мезя флота - ред.). Он не просто принес к нам свою выставку, которую мы оборудовали и на которую приглашаем гостей. Он ведет бесплатные экскурсии, которые мы анонсируем. Люди приходят не только выставляться. Например, художник Александр Александров не просто делал у нас выставку ко Дню города, он очень часто приходил и рассказывал о картинах и о том, как он писал их. Это дорогого стоит!

К нам приходят ремесленники. Мы с Андреем встречались с Фондом гарантий предпринимательства. Мы стараемся всем объяснить, что мы открыты для сотрудничества и хотим продвигать наше историческое наследие, которое у нас настолько богато, что наши 2-3 выставочные зала его не объемлют. Но это можно делать не только на постоянной основе.

Андрей Поляков: Да, со всеми партнерами, которые у нас выставляются, мы общаемся очень лояльно и по-дружески. Единственное - мы еще не настолько широко представлены, и, возможно, еще не все о нас слышали. Но на данный момент все, с кем мы работаем, остаются довольны и считают наше сотрудничество плодотворным.

Кристина Кобызь: А главное - нас благодарят жители города и туристы.

Андрей Поляков: Наша страница в социальной сети - это очень хорошая возможность для того, чтобы получить бесплатную информацию о событиях центра. Например, сейчас у нас проходит выставка «ВДВ - элита Вооруженных сил», на которой сам коллекционер представляет предметы, рассказывает истории и, я уверен, для многих рассказы Павла Ивановича будут интересны.

Скоро закончится туристический сезон, и мы сможем теснее начать работу с местными жителями. Когда начнется учебный год, мы планируем плотно начать работать со школами для образования нашего молодого поколения.

- Подобной работой занимается Псковский музей-заповедник. В Доме ремесел проводились мастер-классы по ткачеству. Можно найти места, где обучают гончарному делу. Получается, Центр туризма и творческих индустрий будет составлять конкуренцию всему этому или искать пути сотрудничества?

Андрей Поляков: Рассматривать можно в разных вариациях, но я считаю, что мы должны только сотрудничать и прикладывать общие усилия для объединения подобных учреждений. Естественно, что функции могут перекликаться, но на данный момент в том, что касается нашей работы, я вижу столько необъятного и столько людей, которые могут рассказать о себе, об истории нашего города... Я думаю, что здесь хватит работы всем, а главное - чтобы туристу была предоставлена возможность познакомиться с нашими богатствами на разных локациях.

- Еще два месяца назад было разработано много маршрутов, в том числе - велосипедный маршрут по Окольному городу. Удалось ли все это внедрить и «обкатать» или все это по-прежнему находится в стадии разработки?

Кристина Кобызь: Изначально мы инициировали эту деятельность в рамках работы комитета по туризму, и теперь мы получили прекрасную возможность передать в Центр эти готовые маршруты, буклеты и квесты, которые мы проводили даже на день города. По поводу велосипедного маршрута в нашу сторону было много критики из-за отсутствия оборудованной, маркированной безопасной велоструктуры. Конечно, мы предлагаем брошюры по веломаршруту. Но параллельно администрация Пскова ведет работу с общественниками и управлением городского хозяйства. Сейчас УГХ вышло с инициативой создать концепцию связной велосети всего города, не только Окольного, но и присоединить спальные районы. Впоследствии мы будем проектировать и смотреть - где недостает маркировки, где нужно сделать понижение бордюрного камня, где правильно и безопасно пустить потоки, чтобы велосипедисты не сбивали пешеходов. Эта работа ведется параллельно.

Сейчас, если к нам приходят туристы и берут брошюры о веломаршруте, мы объясняем им, что было бы красиво проехать и посмотреть все 50 объектов, которые перечислены в буклете. Что касается пешеходных маршрутов - люди часто просят буклеты для них. При их создании нам пришлось решать трудную задачу - выбрать самое важное и самое главное, чтобы не обременить текстом маленькие брошюрки. Наши туристы могут получить много информации. Мы можем их направить и в Кремль, и в Финский парк, и посмотреть гражданские постройки вокруг, но эта работа будет продолжаться. Сегодня мы все еще обсуждаем с работниками туристического центра, что им может еще понадобиться.

Здорово, что теперь мы сможем быстро реагировать на запрос туриста. Например, теперь нам кажется, что квесты должны быть направлены именно на набережную, вокруг, а не на ту сторону Великой.

Андрей Поляков: Что касается пешеходных маршрутов, у нас есть путеводители, и мы с удовольствием предоставляем их туристам. Наверное, это первый продукт, который пользуется спросом. Туристы просят карту и спрашивают, что можно посмотреть. В этом плане мы удовлетворяем потребность туриста.

На велосипедные маршруты запросов пока не было. Мы собираем статистику, как руководитель организации я получаю обратную связь от сотрудников - что необходимо туристам. Мы новые, мы открыты ко всему, готовы развиваться и модернизироваться. На данный момент запросов на велоэкскурсии не было. Комитет по приграничному сотрудничеству предоставил нам буклеты по велосипедному маршруту, который уже реализован, но в нем есть определенные моменты, которые озвучила Кристина Викторовна. Я как велосипедист многие вещи прохожу на своем опыте и «обкатываю» сам. Да, по маршруту требуются доработки - разметка, указатели. Наверное, это больше вопрос не к туристическому центру. Но мы готовы давать обратную связь, подключаться к рабочим группам, проявлять инициативу и помогать городу становиться удобнее для велотуристов. Отмечу, что у нас есть отдельные веломаршруты с гидами.

- Почему учреждение, которое в данный момент нацелено на взаимодействие с туристом, не работает в воскресенье?

Андрей Поляков: Мы взяли лучший опыт и практики других туристических центров. Когда мы составляли график работы, то обращали внимание на то, насколько востребована работа в другие дни. Что касается воскресенья, на данный момент у нас это выходной. В целом, запросов на работу в воскресенье у нас не очень много. Если будет необходимость, мы подстроимся под туриста и начнем работать в воскресенье тоже. Пока что, по-моему, нам хватает того графика работы, который есть, но возможны изменения.

- У туристов преставление о Пскове и его окрестностях складывается из некоторых штампов: Кремль, Довмонтов город, Изборская крепость, Псково-Печерский монастырь... В общем-то, это все, что турист успевает посмотреть за день. Этот стандартный набор не меняется. Почему? Туристу действительно интересно приехать и увидеть что-то привычное для нас, но новое для них, или это косность и лень самой псковской туриндустрии?

Кристина Кобызь: У нас очень конструктивный диалог с туристическим бизнесом Пскова. Уже много лет мы говорим о том, что нам нужны новые маршруты, начинаем придумывать интересные названия и пытаться подсвечивать и включать туда и другие объекты. Трудно спорить с тем, что наш Кремль и крепостная стена - самые главные и самые интересные для туристов объекты. Но мы должны смотреть и на спрос. Например, 10 храмов ЮНЕСКО - замечательные памятники, но как отдельный маршрут они оказываются не очень востребованы. Туристы хотят их посмотреть среди других достопримечательностей.

Мы хотим сломать тот стереотип, о котором вы говорите - «посмотреть все за 1-2 дня» и не лениться, а попробовать предложить туристу остаться на 3 дня. Как раз сейчас мы разрабатываем стратегию развития устойчивого туризма, чтобы посмотреть, чего мы хотим достичь. Мы должны предлагать. Когда есть предложение, тогда сформируется и спрос.

Даже наш усадебный дом, в других местах есть ремесленные мастерские и прочее, но, как мне кажется, все места по-своему смотрятся. С нашими анфиладными дверьми, интерьерами и видом из окна - это наше творчество. Работники центра, вся команда турбизнеса должна применить всю харизму, чтобы убедить туриста остаться на более долгий период.

- В Пскове не хватает дополнительной информации, чтобы турист не просто видел объекты, которые перед ним, но и мог осознать их ценность и прочитать дополнительную информацию о них. Может быть, это должны быть QR-коды. Как бы это все сделать доступным для людей?

Кристина Кобызь: Мы думали над этим вопросом. Нам пишут о нем жители города, они обращаются на сайт и в администрацию региона с этими вопросами. Но заставить весь город указателями «туда - столовая», «там - сауна», «сюда - Кремль», может быть, не очень правильно. Кто-то ищет сауну, а кто-то - только Кремль, а мы испортим наш город большим количеством таких вывесок. Может быть, нам стоит обратиться к новым технологиям и опыту других городов и попробовать через QR-коды доносить информацию до псковичей. Но при этом ни в коем случае нельзя захламлять фасады зданий.

Сейчас мы проводим работу на этапе картирования - определяем по карте, где разместить, обсуждаем, как это будет удобнее сделать для жителей и туристов. Потому что в таком случае необходимо, чтобы у нас везде был Wi-Fi и не было вандализма. Мы уже устанавливали таблички, но они, к сожалению, были разбиты. Нам постоянно хочется устроить что-то новое и интересное, но, к сожалению, у некоторых людей «чешутся руки», и им хочется это все разбить. С этой ситуацией мы также вынуждены работать.

Андрей Поляков: Разумеется, информация в виде QR-кодов должна быть, но я бы, все же, рекомендовал пользоваться услугами гидов. Гид может рассказать намного лучше и интереснее чем любые книжные знания и, может быть, даже добавить некоторый антураж.