Туризм

Россия снимает ограничения на авиасообщение с четырьмя странами

Россия снимает ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Об этом сообщает телеграм-канал правительства РФ со ссылкой на данные оперштаба.

Кроме того, отменяются ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, где возобновлены международные полеты, в пункты Египта – города Хургада и Шарм-эш-Шейх.

С 9 ноября 2021 года возобновляется регулярное авиасообщение на взаимной основе со следующими государствами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд (с учетом требований страны, только для граждан Российской Федерации, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции).