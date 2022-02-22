Туризм

Продажи туров с кэшбэком завершатся раньше запланированного срока

Продажи путешествий по России в рамках программы туристического кешбэка завершатся в ночь на 1 марта – почти на полтора месяца раньше запланированного срока, так как выделенные на программу средства заканчиваются, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. В акции приняли участие 700 тыс. человек, которые приобрели поездок с кешбэком на 12 млрд рублей. Им на карточки вернулось уже более 2,5 млрд рублей, сообщил Интерфакс.

«Окно продаж будет завершено досрочно – в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать. Я напомню, что в этом году будет еще одно окно продаж – уже на осень-зиму. О точных датах продаж мы объявим чуть позже», - подчеркнула Догузова.

На 2022 год в рамках Национального проекта по туризму на реализацию программы туристического кешбэка заложено 5 млрд рублей. Часть средств запланирована на весенний этап продаж, часть - на осенний. В момент, когда туристы используют средства, запланированные на тот или иной этап, продажи по программе завершаются, добавили в информационном агентстве.

Напомним, текущий этап программы стартовал 18 января и должен был закончиться 12 апреля.