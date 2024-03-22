Туризм

Шри-Ланка продлила бесплатные визы для россиян

Шри-Ланка продлила до 30 апреля пилотный проект по безвизовому въезду для туристов из семи стран, в том числе России, сообщил министр туризма Харин Фернандо в соцсети X.

«Пилотный проект по предоставлению бесплатных виз для (граждан – ред.) семи стран будет продлен до 30 апреля 2024 года. Окончательное решение будет принято в течение следующих нескольких недель», - написал Фернандо.

Шри-Ланка в конце октября прошлого года ввела бесплатный визовый режим для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии. В рамках программы туристы могут пользоваться по этой схеме 30-дневной бесплатной визой. Для граждан других стран визовый сбор за 30-дневное пребывание на Шри-Ланке составляет примерно 50 долларов.

Действие программы по предоставлению бесплатных виз должно было закончиться 31 марта, пишет РИА Новости.

Как сообщило Управление по развитию туризма Шри-Ланки, за первый квартал 2024 года островное государство посетили более 608,4 тысячи туристов. Основываясь на этих данным, управление ожидает, что в этом году Шри-Ланку посетят 2,3 миллиона человек по сравнению с 1,48 миллиона, которые посетили страну в прошлом году.