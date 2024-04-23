Туризм

ОАЭ и Казахстан вошли в топ-5 популярных направлений у псковичей в майские праздники

Заграничный отдых в майские праздники в 2024 году предпочло на 13% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Россияне стали чаще выбирать азиатское направление и страны Африки, в то время как популярность Южной Америки и СНГ немного снизилась. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

Фото здесь и далее: МегаФон

Фаворитом псковичей стала Белоруссия, несмотря на снижение интереса у местных путешественников на 20%. На втором месте – Турция, число поездок в которую выросло на 38%. Замыкает тройку лидеров Египет, рост популярности этой страны составил за год - 11%. В топ-5 самых востребованных направлений у жителей Пскова вошли также ОАЭ (+200%) и Казахстан, несмотря на сокращение количества туристических поездок в эту страну на 23%.

Наилучшую динамику демонстрируют страны Азии, куда турпоток вырос в полтора раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (+54%), Китай (+93%), Южную Корею (+19%) и Мальдивские острова (+9%). В три раза увеличилось число российских туристов во Вьетнаме, что позволило ему тоже войти в топ-5 стран азиатского направления в майские праздники.

Более чем на треть вырос спрос у жителей России на Африку, здесь лидер предпочтений отдыхающих – Египет. Его в эти майские праздники выбрали на 37% больше россиян, чем в прошлом году. Кроме того, россияне распробовали отдых в Марокко (+60%), на Сейшельских островах (+24%) и в ЮАР (+49%).

Турпоток из России в Европу почти не изменился, прибавив всего 1%. Однако отдельные страны приросли значительно. Например, лидирующая по числу российских туристов Италия показала прирост на 15%. Также на 28% увеличилось число поездок во Францию и на 16% – в Испанию.

Между тем небольшое снижение интереса путешественников из России демонстрируют страны СНГ и Южной Америки: поток туристов сюда в майские праздники снизился на 3% и 4% соответственно.