Происшествия

В Пскове возбудили уголовное дело по факту убийства пациента в учреждении здравоохранения

23 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в учреждении здравоохранения в Пскове тела 43-летнего мужчины с ножевым ранением брюшной полости. По данному факту следственным отделом по городу Пскову следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления, по версии следствия, указанным днем между двумя ранее судимыми пациентами в процессе употребления алкоголя произошла ссора, в ходе которой предполагаемый злоумышленник ударил своего 43-летнего оппонента ножом в живот. От полученного ранения последний скончался на месте преступления.

В настоящее время 33-летний подозреваемый задержан в процессуальном порядке. В ближайшее время следователи планируют предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.