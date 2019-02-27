Происшествия

В Псковской области полицейские нашли похитителей мешков с заменителем молока, алюминиевого провода и мобильника

В Псковской области полицейские установили личности похитителей мешков с заменителем молока, алюминиевого провода и мобильного телефона. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Источник: pixabay.com

Так, в Дновском районе в период с 16 февраля по 1 марта 2018 года из складского помещения сельхозорганизации в деревне Гаврово свободным доступом похищены семь мешков с заменителем молока. Причиненный ущерб превысил 12 тысяч рублей. В этой краже подозреваются трое мужчин, 1963, 1964 и 1976 годов рождения. Часть похищенного изъята. Ведется проверка.

В деревне Рагозы Усвятского района с января по февраль с линии электропередач совершена кража алюминиевого провода. Ущерб составил около 34 тысяч рублей. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин, подозреваемый в данном противоправном деянии. Это - безработный, ранее судимый 47-летний местный житель. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках 3 марта в раздевалке организации по улице Малышева из кармана куртки свободным доступом похищен мобильный телефон одного из работников. Ущерб составил более 6 тысяч рублей. В этой краже подозревается 22-летний молодой человек, который трудится в этой же организации. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.