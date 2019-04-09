Происшествия

20-летний пскович похитил спиртное из магазина на улице Яна Фабрициуса

В Пскове экипажем группы задержания вневедомственной охраны задержан молодой человек, подозреваемый в грабеже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 11 апреля около 00.15 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что из магазина на улице Яна Фабрициуса неизвестный мужчина открыто похитил спиртные напитки и скрылся.



Получив приметы лица, совершившего грабеж, росгвардейцы незамедлительно организовали поисковые мероприятия.



В ходе отработки территории у дома на улице Яна Фабрициуса подозреваемый был задержан. Им оказался 20-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.