Происшествия

Более трех лет проведет в колонии великолучанин, задержанный на вокзале с наркотиками

Великолукским городским судом Псковской области вынесен приговор в отношении ранее судимого местного жителя за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре, в ходе расследования уголовного дела, проведенного следователем СО ЛО МВД России на станции Великие Луки, установлено, что этот гражданин незаконно хранил при себе наркотическое средство в крупном размере до момента его задержания у железнодорожного вокзала станции Великие Луки.

Судом он признан виновным в совершении указанного преступления. Ему с учетом всех установленных обстоятельств по делу назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Государственное обвинение в ходе рассмотрения этого уголовного дела поддержано Великолукским транспортным прокурором.