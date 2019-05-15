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Суд рассмотрит дело жителя Псковской области, обвиняемого в 30 наркопреступлениях

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Псковской области, обвиняемого в совершении 30 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Источник: pixabay.com

В ходе расследования установлено, что в июле 2017 года для продажи наркотиков на территории Псковской области сформировалось преступное сообщество, члены которого объединились для получения финансовой выгоды. Основным видом противоправной деятельности являлась продажа запрещенных в Российской Федерации синтетических наркотических средств бесконтактным способом: через закладки с использованием возможностей интернета, электронных платежных систем и сервиса мгновенного обмена электронными сообщениями.

В соответствии со схемой незаконного сбыта, участники данного сообщества предварительно помещали наркотические средства в места закладок, информацию о которых сохраняли на одном из сайтов. Покупатели путем обращения к указанному сайту или информационным ресурсам сервиса, обеспечивающим работу с сайтом через специальные программы, заказывали наркотики. Они выбирали их вид, массу, город и район для приобретения, а также способ оплаты и получали номера счетов для внесения платежа.

После оплаты товара через сайт или в электронном сообщении клиентам передавались сведения о местонахождении наркотических средств: географические координаты, места и приметы закладок, адреса страниц в cети, содержащих данную информацию и соответствующие фотографии.

Одновременно, на территории Пскова, Острова, Порхова, Опочки, Невеля, Великих Лук, охваченных деятельностью данного сообщества, его участниками на фасадах жилых домов, зданиях и иных сооружениях для привлечения внимания населения наносились граффити с указанием адреса сайта или информационных ресурсов сервиса, обеспечивающих работу с данным сайтом.

В интернете наркодилеры, используя псевдонимы, разъясняли порядок оплаты наркотических средств, раздавали их бесплатные пробы для привлечения покупателей, вовлекали жителей Псковской области, стремящихся к незаконному обогащению, в состав своей организации. И в период с 1 января по 28 февраля 2018 года ее участником являлся житель Пскова, 1995 года рождения.

Действуя в качестве так называемого закладчика, этот молодой человек с 24 января по 28 февраля 2018 года извлекал для незаконного сбыта из мест закладок на территории Пскова и Великих Лук оптовые партии наркотических средств, хранил при себе и затем - помещал наркотики в места закладок. О том, где забрать наркотики, псковичу сообщал с помощью интернет-переписки неустановленный участник организации.

Таким образом, действуя в составе звена «закладчиков» данного преступного сообщества, обвиняемый совершил серию особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении 11 преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Кроме того - в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». А также - за преступление, предусмотренного частью 1 статьи 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» УК РФ.