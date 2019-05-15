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В Новосокольническом районе судимый вор получил срок за кражу у 90-летнего пенсионера 70 тысяч рублей

Новосокольнический районный суд приговорил неоднократно судимого местного жителя к году и 8 месяцам колонии строгого режима, за кражу у 90-летнего пенсионера 70 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Источник: pixabay.com

Прокуратурой Новосокольнического района поддержано государственное обвинение. Мужчина привлечен к ответственности по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установлено, что 15 февраля 2019 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире 90-летнего пенсионера, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, похитил у потерпевшего денежные средства в сумме 70 тысяч рублей.

Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.