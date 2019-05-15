Происшествия

Свыше 12 лет проведет за решеткой пскович за убийство случайного знакомого

Прокуратурой Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего псковича обвиняемого в убийстве и похищении личных документов потерпевшего. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в суде установлено, что преступление было совершено в конце декабря 2017 года на участке местности вблизи входа в подъезд дома №42 по улице Советской в областном центре.

Известно, что обвиняемый и потерпевший, которые познакомились незадолго до этого, будучи в состоянии алкогольного опьянения после совместного употребления спиртных напитков, поссорились на бытовой почве. В ходе ссоры обвиняемый взял обломок кирпича и с силой нанес им не менее 10 ударов в область головы потерпевшему, не менее одного удара неустановленным твердым тупым предметом в область таза, и, кроме того, ногой наступил на шею лежащего потерпевшего и стал с силой прижимать ее к земле. Вследствие вышеуказанных преступных действий потерпевший умер на месте происшествия через непродолжительное время.

Убедившись, что потерпевший мертв и не подает признаков жизни, обвиняемый обыскал карманы надетой на нем одежды, вытащив из кармана надетых на трупе джинсов паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и полис обязательного медицинского страхования и действуя из корыстной заинтересованности в незаконном обогащении с целью последующей перепродажи присвоил себе, после чего с похищенным с места совершения преступления скрылся, впоследствии распорядившись им по собственному усмотрению.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 12 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.