Происшествия

У подозреваемого в нападении с обрезом на пенсионера в Великолукском районе нашли заряды для авиабомб

Силовики оперативно раскрыли дело, по которому мужчина и женщина проникли в частный дом пенсионера, проживающего в деревне Костюжино Великолукского района. Ранили хозяина выстрелом из обреза двуствольного охотничьего ружья и похитили 30 тысяч рублей и 2 телефона. У подозреваемого, кроме обреза, нашли тротиловую шашку, патроны времен Великой Отечественной войны, несколько зарядов для авиабомб, банки с порохом. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся сведениям, подозреваемый занимался незаконными раскопками в местах боев минувшей войны.

Источник: pixabay.com

По версии следствия, такое нападение случилось в ночь на 17 июня. Угрожая хозяину дома обрезом двуствольного охотничьего ружья, злоумышленники потребовали денег. Однако пенсионер оказал сопротивление - его ранили выстрелом из обреза.

В результате - нападавшие завладели деньгами в сумме 30 тысяч рублей и 2 мобильными телефонами. После этого они заставили пострадавшего отвезти их на его автомашине в соседнюю деревню Черенки, где и скрылись. А раненый пенсионер сумел доехать до деревни Поречье к своей сестре, откуда вызвал «скорую помощь».

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники МО МВД России «Великолукский» незамедлительно провели комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. И по «горячим следам» задержали лиц, подозреваемых в разбое. Ими оказались безработные, ранее судимые местные жители - 24-летний молодой человек и его 29-летняя сожительница. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 «Разбой» Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Проводится расследование.