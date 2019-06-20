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Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения в деятельности «Псковавиа»

Псковской транспортной прокуратурой в ОАО «Псковавиа» проведена проверка соблюдения требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

По результатам проверки выявлены нарушения.

Установлено, что положение о порядке проведения закупок товаров (работ, услуг) для нужд ОАО «Псковавиа» не приведено в соответствии с требованиями действующего законодательства; отчеты на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок размещены с нарушением срока.

В этой связи Псковской транспортной прокуратурой в отношении юридического лица ОАО «Псковавиа» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. ч. 4, 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), внесено представление.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования юридическое лицо ОАО «Псковавиа» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 руб. и 50 000 руб. соответственно. Принимаются меры к устранению выявленных нарушений.