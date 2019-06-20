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Прокуратура Пскова: В городе возросло количество преступлений

В Пскове стали совершать больше преступлений. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре муниципалитета, за 5 месяцев 2019 года на территории Пскова зарегистрировано 1042 преступления (а за тот же период прошлого года - 924; рост на 12,8%), раскрыто 648 преступлений (в прошлом году - 483, рост на 34,2%). Рост зарегистрированных преступлений связан с возбуждением большого количества уголовных дел по «новому» составу преступления (статья 158 части 3 пункта «г» кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств), а также с увеличением числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (рост с 139 до 313).

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За 5 месяцев 2019 года зарегистрировано 2 преступления, предусмотренных статьи 105 УК РФ (убийство) (АППГ-4).

Увеличилось на 7% число преступлений, предусмотренных статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) (с 13 до 14).

Увеличилось количество преступлений совершенных несовершеннолетними (с 27 до 32), а также преступлений, совершенных в общественных местах (с 363 до 442).

Уменьшилось количество преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 166 до 154), лицами ранее совершавшими преступления (с 227 до 234).

В ходе проводимой работы по обеспечению достоверности государственной статистической отчетности прокуратурой города Пскова выявляются многочисленные нарушения в деятельности следователей и дознавателей на данном направлении деятельности.

По итогам работы за 5 месяцев 2019 года прокуратурой города выявлено более 1000 нарушений в сфере уголовно-правовой статистики при учете преступлений. Наибольшее число выявленных нарушений связано с искажением сведений о преступлении и лице, его совершившем.