Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет»: Каким был 2024 год для профсоюзов региона?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.
Ведущий Артем Татаренко обсудит с ним итоги года для профсоюзного движения Псковской области. Растет ли число членов профсоюзных объединений в регионе? Востребованы ли профсоюзные здравницы? Какие задачи решает облсовпроф? Как профсоюзы готовятся к новогодним праздникам?
Телефон прямого эфира – 56-73-72.