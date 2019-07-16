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Уголовный штраф в 10 тыс. рублей оплатил житель Псковской области за хранение наркотиков

Житель Псковской области был приговорен судом к выплате уголовного штрафа в размере 10 тысяч рублей за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств.....».

На основании судебного решения в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Псковской было возбуждено исполнительное производство.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по Псковской области, оплачивать свой уголовный штраф за приобретение и хранение наркотического средства гражданин не торопился. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении должника на право выезда за пределы Российской Федерации, а также подготовил материалы для обращения в суд с представлением о замене штрафа иным видом наказания, о чем предупредил гражданина.

Уже осознавая серьезность его ситуации, не дожидаясь замены наказания на более строгое, должник погасил свою задолженность по уголовному штрафу в полном объеме. Уголовный штраф в 10 тысяч рублей погашен, исполнительное производство окончено.