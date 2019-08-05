Происшествия

В Псковской области в задержанном автомобиле сотрудники Россельхознадзора выявили польские яблоки

В рамках осуществления мероприятий по предотвращению незаконного ввоза с территории Республики Беларусь продукции растительного происхождения на автомобильной дороге Невель – Великие Луки сотрудниками Псковской таможни было задержано автомобильное транспортное средство, осуществлявшее незаконный ввоз подкарантинной продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

Транспортное средство было передано должностным лицам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий. В ходе проведения досмотра грузового отсека автомобиля была выявлена 21 тонна свежих яблок с маркировочными этикетками, согласно которым страной происхождения фруктов является Польша, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 21 тонна свежих яблок изъята из оборота и уничтожена 6 августа в Себеже на полигоне твёрдых бытовых отходов.