Происшествия

Грабитель напал на псковича на Вокзальной и украл пакет с продуктами

В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пскову с заявлением обратился 39-летний местный житель. Он рассказал стражам порядка, что вечером на улице Вокзальной неизвестный вырвал у него из рук пакет с продуктами. Ущерб составил около 2000 рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудниками ППС по горячим следам при отработке территории был задержан подозреваемый в грабеже: неизвестного обнаружили около автовокзала. 30-летний пскович признался в содеянном. Ранее мужчина уже был неоднократно судим, в том числе за грабеж. Похищенные продукты были изъяты.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.