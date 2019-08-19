Происшествия

Несовершеннолетний острович украл мопед и угнал «ВАЗ»

В Острове полицейские раскрыли кражу и угон. В совершении преступлений подозревается подросток, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В эти выходные в ОМВД России по Островскому району обратились два местных жителя. Неизвестным лицом были похищены принадлежащие им транспортные средства.

Из гаража по улице Мичурина в районном центре украли мопед, а от дома по Речному переулку - автомашину «ВАЗ».

Полицейские установили, что к совершению указанных преступлений может быть причастен местный учащийся колледжа. В ходе проведенных мероприятий 15-летний подозреваемый был задержан. Он признался в обоих совершенных противоправных деяниях. Похищенная техника обнаружена и изъята. Возбуждены уголовные дела.