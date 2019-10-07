Происшествия

Грамм амфетамина изъяли у молодого человека в Пскове

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову задержали приезжего гражданина, у которого изъят амфетамин в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 5 октября в областном центре на улице Яна Райниса полицейские остановили для проверки неизвестного молодого человека. Увидев стражей порядка, прохожий вынул из кармана джинсов сверток и попытался выбросить его. Однако, потом сам пояснил полицейским, что это амфетамин, который он заказал через Интернет для личного потребления. Незнакомца доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.

Выяснилось, что этот 27-летний уроженец Курска приехал в Псков на заработки. Как показала проведенная экспертиза, изъятое у него наркотическое вещество является амфетамином массой 1,03 грамма, что является крупным размером. Возбуждено уголовное дело.