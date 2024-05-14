Общество

Мошенники начали представляться операторами связи

Злоумышленники нередко представляются сотрудниками оператора связи и под различными предлогами пытаются заполучить, например, код из SMS, который позволяет войти в «Госуслуги» или личный кабинет абонента. «Мегафон» напомнил псковичам, что такие звонки не имеют никакого отношения к продлению договора. Кроме того, оператор связи никогда не запрашивает проверочные коды из SMS.

«Чтобы убедиться в том, что звонит именно представитель компании, оператор советует завершить вызов и перезвонить на номер, указанный на официальном сайте организации, от лица которой к вам обращаются», - отметил оператор.

Договор оператора с абонентом заключается бессрочно. При надлежащем соблюдении клиентом всех условий, договор может быть расторгнут только по инициативе самого абонента.

«Абонентам важно понимать, что есть главные правила защиты от нежелательных звонков – не оставлять свои персональные данные и номер телефона на непроверенных и неизвестных ресурсах. По наблюдениям аналитиков, активность спам-звонков может нарастать к концу недели, особенно в четверг и пятницу, а в выходные и праздничные дни она, напротив, снижается. С каждым годом борьба с токсичными коммуникациями ведется операторами все активнее, и в наши фильтры попадает все больше таких попыток. В общей сложности по итогам 2023 года МегаФону удалось заблокировать около 3 млрд СМС и спам-вызовов, и это не предел», - добавили в «МегаФоне».

На помощь операторам в борьбе с рекламными звонками приходит и искусственный интеллект – в качестве альтернативы тотальной блокировки используются голосовые ассистенты, которые говорят с мошенниками вместо реальных пользователей.

«Для выявления нежелательных звонков в компании все активнее используют инструменты Big Data. При этом пользователям стоит занять проактивную позицию – обратная связь от абонентов о получении ими мошеннических и рекламных звонков помогает усовершенствовать механизмы защиты и дополнить модели выявления нежелательных вызовов. Помимо этого, абоненты могут сообщить о назойливых коммуникациях в УФАС, для этого не нужна авторизация, достаточно подать информацию на сайте ведомства», - заключили в компании.