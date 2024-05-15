Происшествия

Около двух миллионов рублей вновь перевели аферистам жители Псковской области

Около двух миллионов рублей лишились несколько жителей Псковской области в результате обманных действий злоумышленников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие некоторым жителям Пскова, Великих Лук и ряда районов представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранителями. И, в частности, под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления кредита на собеседников завладели их сбережениями. Кроме того, нечистые на руку лица ввели в заблуждение отдельных пользователей при осуществлении ими в Сети операций купли-продажи товаров, в том числе лодочного мотора и велосипеда.

Таким образом, потерпевшие лишились в общей сложности около двух миллионов рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Отметим также, что 14 мая за помощью в полицию обратились шестеро пользователей сайта «Госуслуги» из Пскова, Псковского, Новосокольнического и Великолукского районов, которые сообщили, что им под видом сотрудников сотовых компаний позвонили интернет-аферисты и осуществили неправомерный доступ к их личным кабинетам с последующим блокированием учетных записей. Ведется следствие.