Экономика

Статистики заявили о росте зарплат в Псковской области

За два месяца 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Псковской области составила 48 524 рубля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Псковской области за январь – февраль 2024 года, по оценке, составила 48 524 рубля, и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 21,8%», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в реальном выражении с учетом индекса потребительских цен заработная плата увеличилась на 14,1%.

Ранее сообщалось, что сильный прирост в предлагаемых зарплатах за апрель 2024 года относительно весны 2023 года произошел в Псковской области: зарплаты в вакансиях выросли с 33,2 тысячи до 50,8 тысячи, то есть на 17,6 тысячи рублей за год.