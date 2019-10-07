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Острович оплатил задолженность в 181 тыс. рублей после ряда запретов со стороны судебных приставов

Запреты и ограничения судебных приставов заставили жителя Острова оплатить задолженность.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по Псковской области, задолженность жителя Острова в 181 тысячу рублей была перед комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова. Так как в добровольном порядке задолженность не была оплачена, судебное решение о взыскании долга поступило на принудительное исполнение в отдел судебных приставов по Островскому и Пыталовскому району.

С целью побуждения должника к оплате задолженности пристав направил постановление об обращении взыскания на денежные средства гражданина, находящиеся в кредитных организациях, а также на его заработную плату. Житель Острова был ограничен и в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Кроме того, запрету на какие-либо действия по регистрации подверглось движимое и недвижимое имущество должника. Таким образом, он не мог передать, либо продать имущество до полного погашения долга.

Задолженность по данному исполнительному производству небольшими частями гасилась из заработной платы должника. Остаток задолженности на сентябрь 2019 года составлял 80 тысяч рублей.

Но невозможность в полной мере распоряжаться своим имуществом и продолжительный не выезд за границу, повлияли на жителя Острова. В связи с этим, оставшиеся 80 тысяч рублей, а также исполнительский сбор были оплачены гражданином в полном объёме единовременно.

Запреты и ограничения сняты, исполнительное производство окончено.