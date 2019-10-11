Происшествия

В колонию строгого режима отправятся трое псковичей за прошлогодний грабеж

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении троих жителей города Пскова за совершение разбоя. Приговором Псковского городского суда они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.162 УК РФ и п. «а, в» ч.2 ст.166 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Как установлено в суде, в ноябре 2018 года на участок местности возле дома 15 по улице Лесной города Пскова подъехала автомашина, в которой находились потерпевшие. Затем трое подсудимых, действуя согласно заранее достигнутой договоренности, напали на потерпевших с использованием палок, причинив им телесные повреждения, а один из преступников пустил в ход угрозы ножом.

Затем преступники завладели машиной одного из потерпевших, чтобы вывезти всех в безлюдное место и ограбить. По дороге один из подсудимых угрожал им предметом, похожим на нож, и требовал от них деньги, а другой, держа в руках мобильный телефон, принадлежащий одному из потерпевших, обнаружил через установленное в телефоне приложение наличие у него банковской карты, на счету которой находились денежные средства.

Приехав в безлюдное место, подсудимые заставили потерпевших встать на колени и вывернуть карманы, однако красть у них было нечего. При этом они узнали пин-код банковской карты одного из граждан и перевели себе с нее 19,5 тыс рублей.

По итогам рассмотрения дела суд назначил одному преступнику наказание в виде 4 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Двум подсудимым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и общего режима соответственно. Приговор суда вступил в законную силу.