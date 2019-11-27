Происшествия

На год исправительных работ за неуплату штрафа в срок осуждена островичка

Островичке назначенный уголовный штраф в 100 тысяч рублей заменен на один год исправительных работ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФССП, жительница Острова была приговорена к наказанию в виде уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей за присвоение денежных средств. Данное деяние было совершено ей с использованием своего служебного положения.

Судебное решение в отношении гражданки поступило в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств, где и было возбуждено исполнительное производство.

Постановление о возбуждении исполнительного производства должнице было вручено лично. Разъяснены последствия неуплаты штрафа в установленные законом сроки.

Отметим, что жительница Острова воспользовалась правом на рассрочку, которую ей предоставил суд. Однако штраф, или какая-либо его часть в соответствии с предоставленной рассрочкой, оплачены ей не были.

В соответствии со ст. 103 Федерального закона «Об исполнительном производстве», регулирующей порядок взыскания штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления, судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

Рассмотрев представление судебного пристава-исполнителя, суд постановил заменить наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей на 1 год исправительных работ с удержанием из её заработка в доход государства ежемесячно 5% денежных средств.