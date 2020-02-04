Происшествия

Профилактический противопожарный рейд прошел в Себеже

10 февраля инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам проведен профилактический рейд на нескольких улицах Себежа (ул. Первомайская, Красноармейская, Партизанская, Озерная, Автомобилистов, Матросова).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе данного рейда осуществлен обход домовладений, эксплуатирующих печное отопление, граждане проинструктированы под роспись, распространены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, памятки по осуществлению необходимых действий при обнаружении пожара, памятки о мерах пожарной безопасности с газовым оборудованием, памятки о детской шалости с огнем.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.