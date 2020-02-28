Происшествия

Пять денежных купюр вековой давности пытался вывезти гражданин Украины за рубеж через Псковскую область

Пять денежных знаков вековой давности, признанных культурной ценностью, пытался вывезти гражданин Украины за рубеж через Псковскую область. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни Наталья Князева, гражданин Украины, выезжая с таможенной территории Евразийского экономического союза через пункт пропуска Куничина Гора на российско-эстонской границе, управляя транспортным средством марки «Фольксваген Пассат», не задекларировал и не предъявил таможенному контролю разрешительных документов на вывоз товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

В ходе проведения совместного с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области осмотра транспортного средства в открытой технологической полости автомобиля обнаружен пакет с 9 бумажными денежными знаками.

Согласно заключению эксперта 5 государственных кредитных билетов: «10 рублей», образца 1909 года, выпуск Советского правительства; «25 рублей», образца 1909 года; «25 рублей», образца 1909 года; «5 рублей», образца 1909 года, выпуск Советского правительства; «3 рубля», образца 1905 года, выпуск Советского правительства относятся к категории культурных ценностей, как банкноты, созданные более 100 лет назад.

На всех банкнотах присутствуют следы обращения, надрывы, перегибы и потертости. Гражданин Украины пояснил, что забыл о нахождении в машине этих денежных знаков.

Таможенному органу при перемещении через таможенную границу ЕАЭС вышеуказанного товара должны предоставляться документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений (экспертное заключение, выдаваемое Министерством культуры Российской Федерации или его территориальными органами, на право вывоза культурных ценностей).

По факту недекларирования по установленной форме товаров, подлежащих декларированию, и несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС возбуждено 2 дела об административных правонарушениях: по части 1 статьи 16.2 и статьи 16.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.