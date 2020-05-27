Происшествия

В Островском районе проводится проверка по факту гибели девочки на воде

Вечером 27 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении двух 15-летних девочек. По данному факту Островский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области организовал процессуальную проверку, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В поисковых мероприятиях задействованы правоохранительные органы, поисково-спасательные отряды МЧС, военнослужащие Псковского гарнизона, волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт» и местные жители.

Сегодня в ходе поисковых работ водолазной группой аварийно-спасательной службы региона из реки Утроя в деревне Елины извлечено тело одной пострадавшей. Поиски ее ровесницы продолжаются до сих пор.

«Осмотром тела признаков насильственной смерти не обнаружено, по предварительным данным, девочка утонула. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», - сообщили в следственном управлении.

В настоящее время следователи опрашивают свидетелей, в том числе родителей и близких семьи, изучают условия жизни и воспитания детей, однако уже сейчас можно сказать, что трагедии можно было избежать соблюдая главное правило безопасности - ни в коем случае не оставлять детей у водоемов без присмотра взрослых, заключили в ведомстве.