Происшествия

Двоих невельчан лишили свободы за неуплату алиментов

За уклонение от уплаты алиментов на своих детей двое невельчан получили уголовные сроки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФССП.

Оба местных жителя - мужчина и женщина - будучи трудоспособными, официально не трудоустроились, на учет в Центр занятости населения не встали, добровольной материальной помощи на детей не оказывали, мер к погашению задолженности по алиментам не принимали.

Должники по алиментам уже были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В связи с тем, что от выполнения родительских обязанностей граждане продолжали уклоняться, дознавателями отделения судебных приставов Невельского и Усвятского районов были возбуждены уголовные дела.

В судебном порядке должники были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 157 ч.1 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и получили наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Отцу-должнику назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы, а матери-должнице - в виде шести месяцев.