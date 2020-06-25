Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
Правила использования газа
План Б Что происходит на Инженерной?
Дом, где хочется остаться
Куплю Т-34. Дорого
Гонки по вертикали
Рейтингомер: Момент истины
Где заправить Кондиционер
Телефон прямого эфира 56-73-72
Совершенно другой
 
 
 
ещё Происшествия 25.06.2020 12:120 Полиция изъяла у себежанина винтовку 1910 года выпуска 25.06.2020 13:130 Пьяный красногородец попытался похитить велосипед, чтобы купить алкоголь 25.06.2020 12:210 Около 200 человек эвакуировано из торгового центра в Пскове 25.06.2020 12:120 Полиция изъяла у себежанина винтовку 1910 года выпуска 25.06.2020 11:510 Псковского подростка будут судить за продажу несуществующих товаров в Интернете 25.06.2020 11:310 Гранаты и артснаряды обезврежены в Великих Луках и под Себежем
 
 
 
Самое популярное 20.06.2020 10:1723 Пляски на костях в фуражке Гитлера 22.06.2020 09:3713 Пскович прыгнул с моста, сидя на велосипеде. ВИДЕО 23.06.2020 23:342 Девушка погибла после падения с многоэтажки на улице Инженерной в Пскове. ФОТО 19.06.2020 21:599 Ефремов не выйдет живым из тюрьмы, заявил судимый актер Долинский 19.06.2020 16:004 В Псковской области ослаблены ограничительные меры по борьбе с коронавирусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Полиция изъяла у себежанина винтовку 1910 года выпуска

25.06.2020 12:12|ПсковКомментариев: 0

Винтовку Мосина изъяла полиция у жителя города Себежа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

По версии следствия, в Себеже в доме по месту жительства 30-летний мужчина незаконно хранил винтовку Мосина калибра 7,62 миллиметра 1910 года выпуска. По его словам, винтовку он нашел в лесном массиве. Ее изъяли сотрудники МО МВД России «Себежский». По заключению экспертов, она признана огнестрельным оружием.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется расследование.

Теги: #умвд россии по псковской области #оружие
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы обходитесь без горячей воды в период ее отключения?
В опросе приняло участие 538 человек
25.06.2020, 13:260 Командир взвода и врач требуются в псковскую Росгвардию 25.06.2020, 13:210 Псковский Росреестр 26 июня проведет две «горячих линии» 25.06.2020, 13:170 Псковские эксперты: Цены на перелеты, проживание и услуги туроператоров не повысились 25.06.2020, 13:130 Пьяный красногородец попытался похитить велосипед, чтобы купить алкоголь
25.06.2020, 13:080 Начался ремонт участка Северного обхода Пскова 25.06.2020, 13:061 Сотрудники «Псков-Полимера» смогли проголосовать по поправкам в Конституцию прямо на предприятии 25.06.2020, 13:040 Названа одна из самых больших проблем региональной туротрасли 25.06.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
25.06.2020, 12:590 Владельцы торговых павильонов в Любятово устраняют недостатки по благоустройству 25.06.2020, 12:570 Готовить детей к началу учебного года 1 сентября призвал губернатор Псковской области 25.06.2020, 12:550 Мы познаем мир 25.06.2020, 12:310 Новые материалы к годовщине парада Победы опубликовал Пушкинский заповедник
25.06.2020, 12:260 Медали «За особые успехи в учении» получили 11 выпускников Псковского района 25.06.2020, 12:231 Александр Котов: Заложенные в Конституцию нормы не меняются длительное время 25.06.2020, 12:210 Около 200 человек эвакуировано из торгового центра в Пскове 25.06.2020, 12:190 Продлен прием заявок на участие в поэтическом фестивале «Словенское поле»
25.06.2020, 12:120 Полиция изъяла у себежанина винтовку 1910 года выпуска 25.06.2020, 12:090 Пандемия коронавируса привела к появлению экзотических маршрутов в России 25.06.2020, 11:590 «Сообразим на троих»: Старт голосования по поправкам в Конституцию и очередной пакет мер соцподдержки 25.06.2020, 11:540 Стоимость ОСАГО снизилась в Псковской области
25.06.2020, 11:510 Псковского подростка будут судить за продажу несуществующих товаров в Интернете 25.06.2020, 11:450 База отдыха «Пушкиногорье» предлагает гостям скидки в июле 25.06.2020, 11:310 Гранаты и артснаряды обезврежены в Великих Луках и под Себежем 25.06.2020, 11:290 С директором Пустошкинского центра культуры досрочно расторгли трудовой договор
25.06.2020, 11:256 Профсоюзный активист о поправках в Конституцию: Пора и нам на себя взять ответственность за свою жизнь 25.06.2020, 11:190 15 человек эвакуировали при пожаре в Великих Луках 25.06.2020, 11:160 Следователи устанавливают родственников погибшего от рук нацистов в Моглино бойца 25.06.2020, 11:101 Мужчина сгорел в нежилом доме в Пскове
25.06.2020, 10:530 Участки для голосования по Конституции в Псковской области работают с соблюдением мер безопасности 25.06.2020, 10:485 Губернатор Псковской области проголосовал по поправкам в Конституцию 25.06.2020, 10:400 На Рижском проспекте ремонтируют полосы дороги для движения в центр 25.06.2020, 10:341 Почти 90% читателей ПЛН считают Псков неудобным для слабовидящих горожан
25.06.2020, 10:260 Число проведенных в России тестов на COVID-19 превысило 18 млн 25.06.2020, 10:120 «Мазда» и «Шевроле» столкнулись в Пскове на перекрестке Советской и Некрасова 25.06.2020, 10:080 «Гайд-парк»: Псковский Молодежный парламент о поправках в Конституцию 25.06.2020, 09:580 Псковские депутаты рассмотрели вопрос о продлении налоговых каникул для СНТ
25.06.2020, 09:371 Россиянам напомнили о новой сокращенной рабочей неделе 25.06.2020, 09:250 Житель Бежаницкого района наказан за ложный донос об угоне автомобиля 25.06.2020, 09:175 Конституция2020: На старт, внимание, марш! 25.06.2020, 09:140 Сотрудникам невельской организации не выплатили зарплату на сумму более 1,3 млн рублей
25.06.2020, 08:590 Немецкая газета опубликовала статью Путина о Второй мировой войне 25.06.2020, 08:502 615 участков для голосования по Конституции открылись в Псковской области 25.06.2020, 08:372 ВОЗ спрогнозировала 10 млн зараженных COVID-19 в мире на следующей неделе 25.06.2020, 08:240 «Яндекс» назвал самые популярные поисковые запросы молодых россиян
25.06.2020, 08:080 В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду 25.06.2020, 07:500 Росавиация представила план по возобновлению международных полетов 25.06.2020, 07:390 Российские банки фиксируют рост снятия наличных денег в банкоматах 25.06.2020, 07:270 В Псковской области ликвидированы два очага коронавируса
25.06.2020, 07:171 37 человек за сутки заразились COVID-19 в Псковской области 25.06.2020, 07:008 В Псковской области начинается голосование по поправкам в Конституцию РФ 24.06.2020, 23:003 Женщина стала виновницей ДТП с четырьмя иномарками под Псковом 24.06.2020, 22:313 Михаил Ведерников призвал глав городских и сельских поселений к инициативности и поддержке ТОС
24.06.2020, 22:131 В Евросоюзе изменятся существующие 30 лет правила акциза на алкоголь 24.06.2020, 21:540 Скончалась преподаватель Псковского агротехнического колледжа Юлия Архипова 24.06.2020, 21:247 Путин рассказал, кому нет места в окружении президента 24.06.2020, 21:160 Фотофакт: Гельдтову баню огораживают забором
24.06.2020, 21:000 «Лучи Победы» осветят окна псковичей вечером 24 июня 24.06.2020, 20:550 Участок Гдовского шоссе в Псковском районе может быть выпрямлен 24.06.2020, 20:402 У половины вылечившихся от COVID-19 в дальнейшем могут быть нарушения - эксперты 24.06.2020, 20:270 Интерактив: Общежитие ПсковГУ зарастает бурьяном
24.06.2020, 20:210 Псковская полиция призывает не доверяться посредникам при получении госуслуг 24.06.2020, 19:592 Невельскому району присвоят почетное звание «Край партизанской славы» 24.06.2020, 19:430 Центральную улицу Гдова залили битумом 24.06.2020, 19:294 Население Псковской области приобщат к занятию регби
24.06.2020, 19:140 Власти Пскова почтили память погибших в годы войны 24.06.2020, 19:066 В Калининграде наградят девушку, не покинувшую строй на параде из-за слетевшей туфли 24.06.2020, 19:020 О строительстве нового зооприюта в Пскове расскажет Мария Величко в общественном пресс-центре ПЛН 24.06.2020, 18:510 Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в псковском банке
24.06.2020, 18:390 МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году 24.06.2020, 18:261 Гдовские рыбаки выловили первые в сезоне 600 кг ряпушки 24.06.2020, 18:150 Фотофакт: Полевая почта работала сегодня в Порхове 24.06.2020, 18:095 Развод Харламова и Асмус может оказаться розыгрышем
24.06.2020, 18:000 До 31 градуса тепла обещают псковские синоптики 25 июня 24.06.2020, 17:532 Жители Гдовского района возмущены ликвидацией автобусного маршрута №660 Гдов - Сланцы 24.06.2020, 17:410 В Псковской области почтили память погибших в годы войны в рамках акции «Я помню! Я горжусь!» 24.06.2020, 17:352 Названы самые сложные слова всероссийского цифрового диктанта
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.