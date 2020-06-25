Происшествия

Полиция изъяла у себежанина винтовку 1910 года выпуска

Винтовку Мосина изъяла полиция у жителя города Себежа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, в Себеже в доме по месту жительства 30-летний мужчина незаконно хранил винтовку Мосина калибра 7,62 миллиметра 1910 года выпуска. По его словам, винтовку он нашел в лесном массиве. Ее изъяли сотрудники МО МВД России «Себежский». По заключению экспертов, она признана огнестрельным оружием.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется расследование.