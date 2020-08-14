Происшествия

В Пскове почти год продолжается поиск мужчины в черной бейсболке

В Пскове разыскивают Алексея Никандрова 1975 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в октябре 2019 года Никандров пропал без вести на территории областного центра.

На вид мужчине 45 лет, рост около 172-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Был одет в черную бейсболку, черную зимнюю куртку с красными полосками вдоль рукавов, рубашку, синие джинсы и темные кроссовки 42 размера.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.