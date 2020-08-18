Происшествия

В Острове пропал мужчина с татуировками по всему телу

Разыскивается без вести пропавший житель города Острова Сергей Павлов 1962 года рождения. 12 августа он ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Приметы: рост до 165 см, худощавого телосложения, лицо треугольное, волосы светлые, короткие, глаза голубые. Все тело, кроме лица, в татуировках. Был одет в футболку темно-синего цвета в сетку, спортивные штаны темно-синего цвета с белыми лампасами; черные резиновые шлепанцы.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Сергея Павлова, просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Островскому району по телефонам: 8(81152)36-112, 02, 112, или в ближайший отдел полиции.