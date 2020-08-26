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Магазин «Твое» оштрафовали за работу в Пскове в период карантина по COVID-19

Сеть магазинов «Твое» в Псковской области оштрафовали на 100 тыс. рублей за работу во время ограничительных мероприятий в связи с COVID-19. Об этом сообщается в решении Псковского городского суда от 17 августа.

21 мая в одном из магазинов, специализирующемся на розничной продаже одежды и обуви, в период действия режима повышенной готовности и в нарушение правил поведения, установленных указом губернатора Псковской области от 15.03.2020 № 30-УГ, был выявлен факт осуществления ООО «Твое» деятельности по розничной продаже непродовольственных товаров при отсутствии отдельного входа с улицы для посетителей.

В судебном заседании защитник ООО «Твое» вину общества в совершении этого правонарушения не признал. Он пояснил, что магазин продавал, в том числе, товары первой необходимости.

Допрошенная в судебном заседании директор магазина заявила, что видела, как другие магазины работали, имея в ассортименте, кроме прочего, товары первой необходимости. Так как ООО «Твое» имеет собственное производство по изготовлению гигиенических многоразовых масок, и они имелись в продаже, она самостоятельно приняла решение об открытии магазина. Гигиенические маски поставляются централизованно в магазины со складов. 21 мая маски в продаже имелись в количестве 9 штук.

Товары «одежда и обувь» не включены в перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Магазин мог осуществлять свою деятельность в соответствии с указом губернатора лишь при наличии отдельного входа с улицы и с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий. Магазин «Твое» не имел отдельного входа с улицы для посетителей.

Для проверки приведенных представителем общества доводов о реализации на постоянной основе в значительном количестве гигиенических масок суд сделал запрос в адрес юридического лица – ООО «Твое» – об объемах поставок такой продукции в вышеуказанный магазин. Запрашиваемые документы в адрес суда не поступили, представитель общества после запроса отказался от дальнейшего участия в судебном процессе, а представленный вариант накладной, не содержащий подписей и печатей, суд не признал надлежащим документом.

Доводы о продаже в магазине на постоянной основе товаров первой необходимости в виде гигиенических масок суд нашел несостоятельными из-за их незначительного количества, в сравнении с объемом иного продаваемого товара, а также в связи с отсутствием этого вида деятельности общества в перечне, указанном в выписке из ЕГРЮЛ.

Суд признал ООО «Твое» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей.

Аналогичное дело в отношении магазина «Мвидео» ООО «МВМ» Псковский городской суд рассмотрел 18 августа. Правонарушение было выявлено 21 мая.

Согласно приложению N1 к указу губернатора Псковской области № 30-УГ, в перечень непродовольственных товаров первой необходимости включены, в том числе, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности: зубные щетки, влажные салфетки, стиральные порошки; электроустановочные изделия, осветительное оборудование, электрические лампочки, кабельная продукция: обычные электрические, телефонные, телевизионные и компьютерные розетки, выключатели, диммеры, удлинители, светильники, электрические лампочки, кабели связи телефонные, провода и шнуры осветительные и прочее.

При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в перечень, отмечается в решении. Кроме того, группа компаний «М.видео» включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере ведения Минпромторга России по отрасли «Розничная торговля».

Суд пришел к выводу об отсутствии в действиях директора магазина № 289 ОП ООО «МВМ» состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.