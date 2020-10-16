Происшествия

В Великих Луках задержаны двое посетителей бара, устроивших драку

В Великих Луках росгвардейцы пресекли противоправные действия граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области,

17 октября экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – бара на Краснофлотской набережной, поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые устроили драку в заведении и повредили имущество.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.