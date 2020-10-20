Происшествия

Бани горели в Псковском и Опочецком районах

Бани горели 20 октября в Псковском и Опочецком районах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, один пожар произошел в деревне Малая Выставка (Карамышевская волость).

В бане огнем повреждена кровля на площади 15 кв. метров и потолочное перекрытие на площади 2 кв. метра. Предположительная причина пожара - аварийный режим работ отопительной печи.

Еще одна баня осталась без кровли в Опочке на улице Калинина. В помещении предбанника огнем повреждены стены по всей площади. Также от огня пострадала крыша сарая на площади 20 кв. метров. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

В Печорском районе в деревне Третьяково (входит в состав городского поселения Печоры) из-за неосторожности сгорела хозяйственная постройка.