Происшествия

Опочанка лишилась свободы за избиение матери кочергой

Жительницу Опочки отправили в колонию за избиение своей матери кочергой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Инцидент произошел ночью 3 апреля. Дочь находилась в доме матери, где между ними произошел конфликт. Она схватила кочергу и ударила мать по голове не менее шести раз.

Суд признал опочанку виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 месяцев в исправительной колонии общего режима.