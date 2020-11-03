Происшествия

На российских сервисах объявлений мошенники крадут до 120 млн рублей в месяц

Ежемесячные объемы хищений на российских сайтах частных объявлений достигли 120 млн рублей. Притом, что в октябре 2019 года общий заработок мошенников в этом сегменте составлял всего около 0,3 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».



Источник фото: time56.ru

Как сообщается в исследовании компании DLBI, за последние 12 месяцев крупнейшие мошеннические группировки заработали более 660 млн рублей на 111 тысячах операций по переводу средств с карт клиентов крупных классифайдов (ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с различными предложениями, сгруппированными по темам - от ред.) и служб доставки.

Эти 660 млн рублей приходятся только на проанализированные в рамках исследования крупные мошеннические группировки, общий же размер хищений достигает минимум 0,8-1 млрд рублей. Это второй по размеру сегмент розничного мошенничества после хищений непосредственно с банковских счетов граждан, утверждают эксперты.

Мошеннические транзакции были выявлены по картам 78 банков, 81% из них проходит через Сбербанк. Больше всего жертв мошенники нашли на Avito (62% по количеству и 54% по сумме транзакций) и Юле (22% и 23%). Всего заработком на сайтах объявлений занимаются 13,1 тыс. мошенников. За последний год средний заработок каждого из них составил 28,2 тыс. рублей, а организатора группировки - 1,8 млн рублей. Средняя сумма одной транзакции - 5,9 тыс. рублей, отмечается в исследовании.

По мнению экспертов, росту объемов способствовали увеличение популярности сайтов объявлений, а также появление «криминального аутсорсинга» в формате «мошенничество как сервис», что позволило мелким мошенникам получить простой доступ к технологиям.

Хищение денег набирает обороты и в связи с появившейся возможностью прямой оплаты заказа и перевода денег через интернет-площадки: мошенники связываются с жертвами в обход официального ресурса и предлагают завершить покупку путем перевода денег по фишинговой ссылке. Возможны и другие схемы, например, продавец ссылается на технический сбой и присылает ссылку на оплату от «службы технической поддержки», при переходе по которой покупатель попадает на вредоносный ресурс.

Аналогичным образом мошенники могут перенаправить покупателя на поддельный сайт курьерской службы или проинформировать о том, что с товаром случилась форс-мажорная ситуация, поэтому для компенсации необходимо организовать возврат денежных средств.

Сервисы объявлений пытаются затруднить работу мошенникам. Так, например, стандартный набор защиты пользователей на Юле включает в себя системное предупреждение, когда другой пользователь предлагает перевести беседу за пределы сервиса. Помимо этого, нейросеть анализирует поведение пользователей, выделяя подозрительные паттерны, по результатам чего пользователю может быть заблокирован доступ к чужим телефонным номерам. Кроме того, недавно была запущена возможность верификации профиля на сервисе с помощью учетной записи VK Connect.