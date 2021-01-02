Происшествия

В Гдовском районе рыбакам «помешали» доплыть до Эстонии на льдине

В Гдовском районе спасены рыбаки, оказавшиеся во время рыбалки на отколовшейся льдине. Об этом сообщается в группе газеты «Гдовская заря» «ВКонтакте».

Фото: сообщество «Гдовская заря» «ВКонтакте»

«У вас спокойные выходные? А у нас опять проблема... Рыбки к столу не хватило. И пошли мы порыбачить, чтобы спасателям было чем заняться. От берега 300 метров... Лунка, поклевка... И льдина пошла к Эстонии. Весело? Не всем», - говорится в сообществе.

«Спасатели рыбаков, конечно, сняли. Но вот на вопрос, зачем при такой температуре выходить на зимнюю рыбалку, у спасенных рыбаков узнать не получилось», - отмечается в группе.