Программу по пскововедению для дошкольников представили на всероссийском форуме

Эксперты «Созвездия флагманов образования» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» провели лекции в рамках XII Всероссийского форума для специалистов художественного образования «Достояние России. Искусство и Культура — детям», который проходит с 1 по 3 ноября в онлайн-формате. Участники экспертного сообщества провели секцию, посвященную лучшим практикам дополнительного образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фотографии предоставлены организаторами проекта «Флагманы образования»
В рамках форума представили региональную образовательную программу по краеведению для детей Псковской области «Россия начинается здесь: пскововедение для дошкольников». Эксперт «Созвездия флагманов образования», заведующий кафедрой дошкольного и начального образования Псковского областного института повышения квалификации работников образования Ольга Дмитриева рассказала о целях и ценностях программы, а также о ее содержательных особенностях, которые способствуют раннему знакомству детей с родным краем и его историей.
«Созвездие флагманов образования» — сообщество, способствующее профессиональной реализации и продвижению экспертного потенциала участников проекта в регионах страны. Региональные органы исполнительной власти в сфере образования и другие управленцы могут получить методическую, информационную и экспертную поддержку своих проектов и идей, а также найти профильных специалистов для мероприятий. Эксперты сообщества помогают в реализации федеральных и региональных проектов по различным направлениям: экономика и финансирование, государственная политика, лидерство и командообразование, проектная деятельность и управление на основе данных.
Проект «Флагманы образования» создает условия для выявления и поддержки наиболее талантливых мотивированных и целеустремленных педагогов и управленцев в сфере образования, а также студентов, предоставляя им доступ к возможностям для профессионального, карьерного и личностного развития. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.