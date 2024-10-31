Общество

Программу по пскововедению для дошкольников представили на всероссийском форуме

Эксперты «Созвездия флагманов образования» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» провели лекции в рамках XII Всероссийского форума для специалистов художественного образования «Достояние России. Искусство и Культура — детям», который проходит с 1 по 3 ноября в онлайн-формате. Участники экспертного сообщества провели секцию, посвященную лучшим практикам дополнительного образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии предоставлены организаторами проекта «Флагманы образования»

В рамках форума представили региональную образовательную программу по краеведению для детей Псковской области «Россия начинается здесь: пскововедение для дошкольников». Эксперт «Созвездия флагманов образования», заведующий кафедрой дошкольного и начального образования Псковского областного института повышения квалификации работников образования Ольга Дмитриева рассказала о целях и ценностях программы, а также о ее содержательных особенностях, которые способствуют раннему знакомству детей с родным краем и его историей.

«Для нас очень ценно предоставить возможность экспертам сообщества "Созвездие флагманов образования“ поделиться лучшими профессиональными практиками в рамках форума: рассказать о том, что школьный музей может быть нескучным, региональная история и культура захватывающей, а блогерство — выступить инструментом воспитания патриотизма у детей. Мы верим, что обмен опытом и идеями не только обогащает образовательный процесс, но и вдохновляет коллег на внедрение инновационных подходов, способствующих развитию творческого мышления и критического восприятия у наших детей. Вместе мы можем создать пространство, в котором каждый ребенок почувствует себя частью великой русской истории и культуры, а также осознает свою роль в современном мире», — считает руководитель проекта «Флагманы образования» АНО «Россия — страна возможностей» Борис Соловьев.

«Созвездие флагманов образования» — сообщество, способствующее профессиональной реализации и продвижению экспертного потенциала участников проекта в регионах страны. Региональные органы исполнительной власти в сфере образования и другие управленцы могут получить методическую, информационную и экспертную поддержку своих проектов и идей, а также найти профильных специалистов для мероприятий. Эксперты сообщества помогают в реализации федеральных и региональных проектов по различным направлениям: экономика и финансирование, государственная политика, лидерство и командообразование, проектная деятельность и управление на основе данных.

«Форум "Достояние России. Искусство и Культура — детям" — это всегда сообщество единомышленников, которые разделяют мнение, что доступ к художественному образованию имеет решающее значение для развития ребенка. Цель форума-2024 — обмен опытом профессионалов лучшими практиками, методиками и программами по изучению народного искусства и сохранению культурных традиций, музыки, хореографии, театра, изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства, созданию образовательной среды, мотивирующей детей на изучение искусства, освоение художественных ремесел и прочее», — отметила президент Ассоциации участников рынка артиндустрии Ирина Егорова.

Проект «Флагманы образования» создает условия для выявления и поддержки наиболее талантливых мотивированных и целеустремленных педагогов и управленцев в сфере образования, а также студентов, предоставляя им доступ к возможностям для профессионального, карьерного и личностного развития. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.