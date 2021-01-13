Происшествия

Фальшивые 100 долларов обнаружили в финучреждении Пскова

100-долларовую поддельную купюру обнаружили в одном из финансовых учреждений в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данному факту возбудили уголовное дело, проводится расследование.

Кроме того, 12 января в финансовых организациях города выявили две фальшивые банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей. По имеющимся сведениям, они поступили в выручке из магазинов Пскова и Пыталово.

А 5 января в магазине на Рижском проспекте Пскова обнаружили еще одну пятитысячную купюру, имеющую признаки подделки. Ведется проверка.