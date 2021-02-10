Происшествия

Псковичка отобрала у прохожей 4000 рублей и квитанции

Безработная девушка 1989 года рождения ограбила прохожую в Пскове днем 10 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Возле дома в переулке Олега Зобова злоумышленница подошла сзади к 50-летней женщине и выхватила у нее из рук файл (скоросшиватель), в котором находилось около 4000 рублей и квитанции об оплате коммунальных услуг, а затем убежала.

Потерпевшая сразу же сообщила о произошедшем в полицию. Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову в кратчайшие сроки установили личность подозреваемой. В этом стражам порядка помогла запись с камеры видеонаблюдения.

На похищенные деньги девушка успела приобрести спиртное и сигареты, а также воспользоваться услугами такси. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).