Происшествия

Великолучанка убила сожителя из-за еды и лишилась свободы на 7 лет

46-летняя жительница Великих Лук признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

Установлено, что утром 12 июня 2020 года осужденная, находясь по месту жительства в городе Великие Луки, поссорилась с сожителем из-за съеденной им еды, которую женщина купила для ребенка.

В ходе выяснения отношений она схватила нож и трижды ударила потерпевшего в живот и грудную клетку. От полученных ранений потерпевший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.