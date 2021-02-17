Происшествия

Полиция ищет очевидцев ограбления почты в Великих Луках

Полиция ищет очевидцев ограбления отделения «Почты Росси» на улице Зверева в Великих Луках, которое произошло утром 19 февраля.

Ведомство интересуют граждане, которые находились в период времени с 6.30 до 8.30 на улицах:

проспект Гагарина - улица Зверева;

улица Зверева - проспект Ленина;

проспект Ленина - улица Дьяконова,

улица Дьяконова - проспект Гагарина.

Всех, кто обладает значимой информацией о хищении, просят обратиться по телефону 8-981-350-13-22, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

«Особая просьба откликнуться водителей маршрутных такси с регистраторами, водителей автотранспорта предприятий», - отметили в ведомстве.

Напомним, двое неизвестных злоумышленников открыто похитили деньги в сумме 2 млн рублей.