Происшествия

В Великих Луках женщину осудили за убийство знакомого

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 59-летней женщины, обвиняемой в убийстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В ночь с 5 на 6 сентября в технологическом помещении подвала, расположенного с торца многоквартирного жилого дома на улице Ставского, между подсудимой и потерпевшим произошла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, великолучанка нанесла знакомому удар ножом в область груди. Потерпевший умер через непродолжительное время на месте происшествия.

В судебном заседании женщина полностью признала свою вину. Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.