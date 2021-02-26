Происшествия

Пскович оштрафован за посещение здания полиции без маски

Суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, который находился без защитной маски в здании ОМВД России по Псковскому району. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Исследовав представленные материалы дела, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.