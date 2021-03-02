Происшествия

22 года тюрьмы получил пскович за убийство и поджог квартиры на Владимирской

Суд вынес приговор псковичу, обвиняемому в совершении пяти преступлений - двух кражах, разбое, причинении тяжкого вреда здоровью, поджоге и убийстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Испытывая материальные трудности, 4 декабря 2019 года обвиняемый проник в квартиру псковички на улице Владимирской в деревне Родина (Псковский район) и похитил там кошелек с деньгами. 19 декабря он вернулся в эту квартиру и снова украл деньги. В тот же день, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый опять проник в квартиру, где его обнаружила потерпевшая.

«Осознавая, что его преступные действия стали очевидны, но не желая отказываться от своих намерений совершить повторную кражу, мужчина обездвижил потерпевшую и выяснил информацию об имеющихся в квартире материальных ценностях, после чего убил ее и продолжил хищение», - говорится в сообщении.

Затем, желая скрыть труп потерпевшей и следы совершенных преступлений, обвиняемый поджог квартиру и скрылся.

Псковский областной суд признал псковича виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.