Происшествия

В Новосокольниках росгвардейцы усмирили пьяного мужчину с ножом

В Новосокольниках росгвардейцы пресекли противоправные действия нетрезвого мужчины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

9 марта около 1.00 наряд группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что в доме на улице Загородной произошел конфликт. Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия.

Мужчина пояснил, что во время распития спиртных напитков между ним и его знакомым возникла словесная перепалка, во время которой нетрезвый 35-летний местный житель достал нож и стал угрожать физической расправой.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.